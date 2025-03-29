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Капитан потерпевшего крушение батискафа утверждает, что последним покинул борт

Капитан потерпевшего крушение батискафа утверждает, что последним покинул борт

Известия/Алина Уткина Капитан круизного батискафа "Синдбад", который затонул в Красном море у берегов египетской Хургады, раскрыл причины и обстоятельства инцидента и уверил, что якобы последним покинул судно.

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