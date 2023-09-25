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"Запад растерял свое влияние в многополярном мире"

"Запад растерял свое влияние в многополярном мире"

Боррель: Запад растерял свое влияние в мире, который стал более многополярнымМир становится более многополярным, а Запад, который на протяжении десятилетий доминировал, утратил былое влияние, заявил Боррель.

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Комментарии
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Святогор Князев
Дон Бордель не знает разницы между &quot;владеет&quot; и &quot;пользует&quot;. То что Португалия находится у береге Атлантики отнюдь не говорит о том что она владеет Океаном! А ВВП насколько мне известно, имеет спорную величину. В СШП потребительская инфляция составляет 12,8% и они утверждают что у них стабильно растущая экономика, но помалкивают о том что промышленная инфляция составляет 37% !  А ВВП СШП к общемировому сейчас 14% У Китая 17% Так откуда 40%?
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