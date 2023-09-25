"Запад растерял свое влияние в многополярном мире"

Святогор Князев

Дон Бордель не знает разницы между "владеет" и "пользует". То что Португалия находится у береге Атлантики отнюдь не говорит о том что она владеет Океаном! А ВВП насколько мне известно, имеет спорную величину. В СШП потребительская инфляция составляет 12,8% и они утверждают что у них стабильно растущая экономика, но помалкивают о том что промышленная инфляция составляет 37% ! А ВВП СШП к общемировому сейчас 14% У Китая 17% Так откуда 40%?