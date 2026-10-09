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Царьград

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18-летний угонщик Lada из Челно-Вершин получил 6 месяцев

18-летний угонщик Lada из Челно-Вершин получил 6 месяцев

Суд в Самарской области назначил шесть месяцев ограничения свободы 18-летнему жителю Челно-Вершинского района, который без спроса взял из гаража Lada 211440 и поехал на ней к пляжу, заведя двигатель соединением проводов.

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