18-летний угонщик Lada из Челно-Вершин получил 6 месяцев

Суд в Самарской области назначил шесть месяцев ограничения свободы 18-летнему жителю Челно-Вершинского района, который без спроса взял из гаража Lada 211440 и поехал на ней к пляжу, заведя двигатель соединением проводов.
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