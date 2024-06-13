Политолог Светов: Россия давно должна была исключить Армению из ОДКБ

Россия должна исключить Армению из ОДКБ в ответ на провокации, заявил политолог Юрий Светов. Ереван уже не раз демонстрировал нежелание сотрудничать с организацией, проверяя, как долго российская сторона будет это терпеть, объяснил он свое мнение в беседе с 360.