Политолог Светов: Россия давно должна была исключить Армению из ОДКБ

Россия должна исключить Армению из ОДКБ в ответ на провокации, заявил политолог Юрий Светов. Ереван уже не раз демонстрировал нежелание сотрудничать с организацией, проверяя, как долго российская сторона будет это терпеть, объяснил он свое мнение в беседе с 360.
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