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Аргументы и Факты

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Президент Буркина-Фасо приедет в Москву на саммит Россия — Африка

Президент Буркина-Фасо приедет в Москву на саммит Россия — Африка

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре планирует посетить Москву с рабочим визитом 28-29 октября. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

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