Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю — Хренин

НАТО продолжает разведывательную деятельность против нашей страны и проведение мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран - членов альянса на территории сопредельных государствЗапад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю, заявил министр обороны Виктор Хренин во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.