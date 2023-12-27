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Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году.

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Комментарии
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Иван Агеев
Ну всё, теперь точно ВВП выиграет, раз сама Навка поддержала....
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18 час.
В
Владимир
А кто такая Навка. Я что-то не помню такого общественного деятеля..А, это любительница покататься на коньках....
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18 час.
Виктор Тимошевский
А она кто? А,жена Пескова.Ну тогда да.Сейчас все жены чиновников из окружения дадут интервью. А навке ,конечно как же не поддержать.Так и шоу все закончатся за счет бюджета. Давай,Танюша,жги. Больше шоу,красивых и разных. Народ поможет жить вам безбедно.
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18 час.

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