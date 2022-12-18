Михаил Коляда: «В этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни – был грипп, который спровоцировал синусит. Продолжаю лечение, скоро вернусь»

Российский фигурист Михаил Коляда обратился к болельщикам и объяснил, почему пропустит чемпионат России в текущем сезоне.

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