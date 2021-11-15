Устал от ребенка и решил разводиться: «Жена виновата, совсем не воспитывает дочь»

Воспитывать детей надо совместно. Безусловно, папаше удобнее всё сваливать на жену, но и в этой мамаше тоже надо разобраться.

Ольга Бухарова

Ну насчет бутылочки вопрос спорный, не бутылочка с молоком определяет состояние ребенка, тут мать абсолютно права. Это значит что ребенок тревожный и козел папаша готов нанести ребенку серьезную травму вместо того чтобы ребенком заняться но это не знаяит, что такого оебенкв нельзя воспитывать, нужно, тут уже косяк жены