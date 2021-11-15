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Устал от ребенка и решил разводиться: «Жена виновата, совсем не воспитывает дочь»

Устал от ребенка и решил разводиться: «Жена виновата, совсем не воспитывает дочь»

— …Одна она у них вообще заниматься не может, представляешь? – рассказывает про внучку шестидесятипятилетняя Дарья Алексеевна.

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Комментарии
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Марина Томашевская
Воспитывать детей надо совместно. Безусловно, папаше удобнее всё сваливать на жену, но и в этой мамаше тоже надо разобраться.
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6 час.
Ольга Бухарова
Ну насчет бутылочки вопрос спорный, не бутылочка с молоком определяет состояние ребенка, тут мать абсолютно права. Это значит что ребенок тревожный и козел папаша готов нанести ребенку серьезную травму вместо того чтобы ребенком заняться  но это не знаяит, что такого оебенкв нельзя воспитывать, нужно, тут уже косяк жены
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5 час.
Лада Мира
С ума сойти
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2 час.

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