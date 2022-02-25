Зеленский сообщил о своей попытке поговорить с Путиным

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 23 февраля инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но ответа не получил.
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