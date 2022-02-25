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    Моральные уроды, продавшиеся за пузырь и дозу, предавшие страну Россию. Нет у них Родины. Таких ублюдков надо судить ...Нет ничего более ...
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    Россия навряд ли, ты уже изгой. И тебе с этим жить.Это не моя война
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    Аффтор, - мудак конченыйЭто не моя война

Зеленский сообщил о своей попытке поговорить с Путиным

Зеленский сообщил о своей попытке поговорить с Путиным

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 23 февраля инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но ответа не получил.

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