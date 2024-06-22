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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае пьяный подросток взял бабушкин автомобиль и уничтожил его в ДТП

На Алтае пьяный подросток взял бабушкин автомобиль и уничтожил его в ДТП

Во время движение юноша перевернулся и машина сгорела, он и его пассажир госпитализированы ДТП с участием подростков произошло в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай Ночью 22 июня пьяный 17-летний парень взял ключи от Mitsubishi Mirage Dingo своей бабушки и поехал кататься с 15-летним приятелем.

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