Мирные жители Украины не хотят воевать с Россией, они устали от боевых действий и решений верхушки киевскго режима.
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Москва слезам не верит, а верит делам. Поэтому повелеваю : всем перейти на русский язык и заодно выебать зеленского