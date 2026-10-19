- Общественное обсуждение и голосование по проекту стандарта русской кухни завершились; - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабной войны, и призвал к дипломатическому урегулированию; - Скандал в Корнеллском университете вызвал новую волну Me Too; - Глава МВФ Кристалина Георгиева признала, что факт того, что мировая экономика растёт благодаря развитию ИИ, является очень плохим и рискованным явлением.