Лавров и Фидан обсудили Украину на встрече в Анталье

АНТАЛЬЯ, 12 апреля, ФедералПресс. Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели переговоры в Анталье, где ключевыми темами стали ситуация на Украине и безопасность судоходства в Черном море.
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