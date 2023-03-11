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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Крюгер победил в коньковом масс-старте на 50 км, Холунн – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й, Гульберг – 9-й

Норвежец Симен Хегстад Крюгер победил в коньковом масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене.

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