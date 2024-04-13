14 историй с такими лихими поворотами, что гонщики «Формулы-1» скромно мнутся в сторонке

Лучшие сюжеты придумывают отнюдь не известные режиссеры и писатели, а сама жизнь. Следующие истории, которые приключились с обычными людьми, настолько круто закручены, что их читать их столь же увлекательно, как какой-нибудь роман Дюма.
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