Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командир штурмовиков «Серб» рассказал, почему сражается за Россию

Командир штурмовиков «Серб» рассказал, почему сражается за Россию

Двигаясь с боями от опорника к опорнику, штурмовая рота мотострелкового соединения группировки войск «Центр» писала свою главу подвигов в летопись освобождения сначала Авдеевки, потом Бердычей, Очеретино, Новоалександровки.

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