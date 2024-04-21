НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Роман Ротенберг: «Толчинский и Грицюк – Пушкин и Лермонтов современного хоккея»

– Вы назвали Александра Николаевича Мальцева Есениным от хоккея. А кто тогда Пушкин и Лермонтов? – В современном хоккее Пушкин – Сергей Толчинский, а Лермонтов – Арсений Грицюк, – сказал главный тренер СКА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх