Роман Ротенберг: «Толчинский и Грицюк – Пушкин и Лермонтов современного хоккея»

– Вы назвали Александра Николаевича Мальцева Есениным от хоккея. А кто тогда Пушкин и Лермонтов? – В современном хоккее Пушкин – Сергей Толчинский, а Лермонтов – Арсений Грицюк, – сказал главный тренер СКА.
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