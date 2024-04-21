Роман Ротенберг: «Толчинский и Грицюк – Пушкин и Лермонтов современного хоккея»

– Вы назвали Александра Николаевича Мальцева Есениным от хоккея. А кто тогда Пушкин и Лермонтов? – В современном хоккее Пушкин – Сергей Толчинский, а Лермонтов – Арсений Грицюк, – сказал главный тренер СКА.