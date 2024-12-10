🔥ПРЯМО СЕЙЧАС работники Хозяйственной службы и благоустройство" приступили к сбору главной ёлки на центральной площади! 🎄.
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🔥ПРЯМО СЕЙЧАС работники Хозяйственной службы и благоустройство" приступили к сбору главной ёлки на центральной площади! 🎄.