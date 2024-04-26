Вокруг света: Как жилось жене и детям президента Кеннеди: Издержки и привилегии Белого дома

Дети многих американских президентов жили в Белом доме, но как правило они оставались незаметны, занимая отдельный корпус со специально оборудованными для детей помещениями, изолированными от посторонних глаз и обслуживающего персонала.
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