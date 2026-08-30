Rocky Mountain Biological Laboratory: Восход стал самым толстым сурком США

Многодетный грызун по имени Восход (Dawn) стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков.
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