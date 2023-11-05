Хруст и скрежет: как понять, что пора менять ШРУС

ШРУСы в автомобиле, ШРУСы или «гранаты», как их для удобства называют механики и автомобилисты, являются частью трансмиссии и служат для передачи крутящего момента между движущимися осями под постоянно меняющимся углом (от 1° до 70°).
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