Хруст и скрежет: как понять, что пора менять ШРУС

﻿﻿ШРУСы в автомобиле, ШРУСы или «гранаты», как их для удобства называют механики и автомобилисты, являются частью трансмиссии и служат для передачи крутящего момента между движущимися осями под постоянно меняющимся углом (от 1° до 70°).