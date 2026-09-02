Столкновения внутри украинского общества будут множиться. Об этом заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.
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Чем больше крыс сцепятся между собой в бочке под названием "Украина", тем быстрее придет конец киевской комарилье.