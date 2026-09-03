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Мировое обозрение

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«Вы получили то, за что заплатили» — Microsoft и Sony отказались делиться с покупателями возвращёнными пошлинами

«Вы получили то, за что заплатили» — Microsoft и Sony отказались делиться с покупателями возвращёнными пошлинами

Sony и Microsoft готовы принять от правительства США миллионы долларов, возвращённых в качестве отменённых импортных пошлин, но считают претензии покупателей на часть этих денег юридически несостоятельными.

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