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В Аргентине опровергли слова министра Испании о принятии Милеем веществ

В Аргентине опровергли слова министра Испании о принятии Милеем веществ

Правительство Аргентины отвергло «клеветнические и оскорбительные» заявления министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, который ранее назвал аргентинского лидера Хавьера Милея «очень плохим человеком» и предположил, что политик принимает неопределенные вещества.

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