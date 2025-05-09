Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил о том, что в России преклоняются перед поколением, которое сокрушило нацизм и завоевало свободу для всего человечества.