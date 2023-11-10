В Госдуме раскрыли, выступит ли Пугачёва на Новый год в "Голубом огоньке"

Светлана Журова заявила, что артистка не выступит в России на Новый год. Хотя, может, кто-то и решится организовать ей частный концертНедавно появилась информация, что Алла Пугачёва готова за 500 000 долларов дать в России концерт на новогодние праздники.
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