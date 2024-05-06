Spiegel: часть демократов предполагает, что Байден откажется баллотироваться

Часть демократов предполагает, что 81-летний американский лидер Джо Байден откажется баллотироваться на новый срок и предложит на партийном съезде выдвинуть вместо себя на выборы Мишель Обаму, супругу 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
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