Spiegel: часть демократов предполагает, что Байден откажется баллотироваться

Часть демократов предполагает, что 81-летний американский лидер Джо Байден откажется баллотироваться на новый срок и предложит на партийном съезде выдвинуть вместо себя на выборы Мишель Обаму, супругу 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.