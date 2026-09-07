На границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманная

Автомобильный мост через реку Туманную открыли на границе России и КНДР. В церемонии по видеосвязи приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР.
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