Ученые воссоздали облик полководца гуситов Яна Жижки

Над воссозданием образа непобедимого полководца Яна Жижки трудились ученые Чехии, Италии и Бразилии.Портал Novinky сообщает о том, что ученым из трех стран удалось воссоздать внешность предводителя гуситов – чешского полководца Яна Жижки, который жил в 1360-1424 годах.