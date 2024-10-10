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Ученые воссоздали облик полководца гуситов Яна Жижки

Ученые воссоздали облик полководца гуситов Яна Жижки

Над воссозданием образа непобедимого полководца Яна Жижки трудились ученые Чехии, Италии и Бразилии.Портал Novinky сообщает о том, что ученым из трех стран удалось воссоздать внешность предводителя гуситов – чешского полководца Яна Жижки, который жил в 1360-1424 годах.

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