МОК рекомендовал национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в РФ

Россию обвинили в политизации спорта.фото: wikipedia.org/Gzzz/CC BY-SA 4.0--> Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые будут проводиться в России.
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