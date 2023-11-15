МОК рекомендовал национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в РФ

Россию обвинили в политизации спорта.фото: wikipedia.org/Gzzz/CC BY-SA 4.0--> Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые будут проводиться в России.