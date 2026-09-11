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Газета.ру

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Буданов счел остановку огня по линии фронта самым реальным вариантом конца СВО

Буданов счел остановку огня по линии фронта самым реальным вариантом конца СВО

Остановка огня по линии фронта с предоставлением гарантий безопасности Украины является самым реалистичным вариантом прекращения конфликта между Москвой и Киевом.

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