Лукашенко: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии

25 августа Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет. На совещании в БГУ ему доложили о состоянии и перспективах развития учебного заведения, сам президент РБ заявил о множестве существенных проблем в функционировании университета и подытожил: "Я хочу, чтобы вы меня услышали.
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