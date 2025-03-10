Алексей Фененко: Трамп предлагает России вернуться к горбачёвщине

«Это безумие». Новая идея президента США — избавиться от ядерного оружия Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press) Материал комментируют: Алексей Фененко Юрий Баранчик Соединенные Штаты хотели бы обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации.
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