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Кудашов об 1:3 от «Автомобилиста»: «Везде, где шайба была ничейной, «Динамо» отдало ее сопернику. Результат закономерен»

Алексей Кудашов оценил поражение московского «Динамо» от «Автомобилиста» (1:3). «С нашей стороны не получилась игра, в первую очередь – в единоборствах, в нейтральных шайбах, вбрасываниях и подборах.

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