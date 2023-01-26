Кудашов об 1:3 от «Автомобилиста»: «Везде, где шайба была ничейной, «Динамо» отдало ее сопернику. Результат закономерен»

Алексей Кудашов оценил поражение московского «Динамо» от «Автомобилиста» (1:3). «С нашей стороны не получилась игра, в первую очередь – в единоборствах, в нейтральных шайбах, вбрасываниях и подборах.
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