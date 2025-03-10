"Ъ": РФ и Иран подписали меморандум о совместном производстве микроэлектроники

Зеленоградский нанотехнологический центр, специализирующийся на производстве литографов, сенсоров, микросхем и других устройств, подписал меморандум о сотрудничестве с иранским Штабом по развитию микротехнологий.
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