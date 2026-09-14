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Царьград

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Житель Мордовии пойдет под суд за кредиты по поддельному паспорту

Житель Мордовии пойдет под суд за кредиты по поддельному паспорту

Заместитель прокурора города Владимира подписал обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего уроженца Республики Мордовия.

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