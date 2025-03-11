Этап Кубка России по ездовому спорту прошел в Петрозаводске

Карельская спортсменка Кристина Бородина стала бронзовым призером соревнований. В Петрозаводске прошли Чемпионат и Первенство Карелии, а также региональные соревнования и этап Кубка России по ездовому спорту в снежных дисциплинах.
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