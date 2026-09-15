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Курские новости

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В Курске прокладывают новую водопроводную сеть в Краснополянских переулках

В Курске прокладывают новую водопроводную сеть в Краснополянских переулках

Смонтировано уже 250 метров новой водопроводной сети, работы ведутся без отключения воды.В Курске на территории Краснополянских переулков тянут новую водопроводную сеть.

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