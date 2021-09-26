Услуги по линии иностранных специалистов

Лавров несколько витиевато подтвердил сотрудничество властей Мали с ЧВК "Вагнер", ограничившись заявлением, что это частное партнерство, к которому правительство РФ отношения не имеет и это отношения правительства Мали с частной компанией из России.
Лавров несколько витиевато подтвердил сотрудничество властей Мали с ЧВК "Вагнер", ограничившись заявлением, что это частное партнерство, к которому правительство РФ отношения не имеет и это отношения правительства Мали с частной компанией из России.
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