Учительница из Коркино отдала мошенникам треть миллиона рублей

Аферисты обманули школьного учителя из Коркино на 325 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщине позвонил неизвестный и сообщил о необходимости замены счетчика, заявление на которое нужно оформить через Госуслуги.