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Учительница из Коркино отдала мошенникам треть миллиона рублей

Учительница из Коркино отдала мошенникам треть миллиона рублей

Аферисты обманули школьного учителя из Коркино на 325 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщине позвонил неизвестный и сообщил о необходимости замены счетчика, заявление на которое нужно оформить через Госуслуги.

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