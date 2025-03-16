Рязанцев поздравили с Днём работников ЖКХ

По данным Рязаньстата, ЖКХ региона обслуживает 695 тысяч квартир, 6,3 тысяч км водопроводных и 1,8 тысячи км канализационных сооружений, а также 2,4 тысячи км городских улиц, 11 тысяч гектаров зеленых насаждений в пределах города.