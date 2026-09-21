Как пилот ночью понимает как правильно сажать самолет. Помогает особый светофор

Пилотам приходится сажать пассажирские авиалайнеры в полной темноте. Сама взлетно-посадочная полоса подсвечена огнями, но как понять, на какую высоту нужно спускаться? В этом летчику помогает оптическая система PAPI, которую почти никто не видел из салона.