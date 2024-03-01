Дворы и тротуары в Солнечногорске обработали от наледи

Коммунальные службы городского округа Солнечногорск продолжают расчистку снега и наледи. За сутки пескосоляными смесями и реагентами обработали более 150 километров внутридворовых проездов и пешеходных дорожек.
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