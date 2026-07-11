«Просто вау!» Гюнтер Штайнер в восторге от Антонелли

«Просто вау!» Гюнтер Штайнер в восторге от АнтонеллиLAT Images / MercedesБывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер остался под большим впечатлением от выступления Кими Антонелли на этапе в Сильверстоуне.
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