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«Просто вау!» Гюнтер Штайнер в восторге от Антонелли

«Просто вау!» Гюнтер Штайнер в восторге от Антонелли

«Просто вау!» Гюнтер Штайнер в восторге от АнтонеллиLAT Images / MercedesБывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер остался под большим впечатлением от выступления Кими Антонелли на этапе в Сильверстоуне.

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