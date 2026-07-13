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Журнал «Профиль»

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Умер актер Сэм Нилл, сыгравший доктора Гранта в "Парке юрского периода"

Умер актер Сэм Нилл, сыгравший доктора Гранта в "Парке юрского периода"

Новозеландский актер Сэм Нилл скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщили его родные в понедельник, 13 июля 2026 года, в аккаунте актера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

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