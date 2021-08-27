Свежие комментарии Кремля о будущем повышении налогов Анна СероваПосле объявления 23 августа о единовременных социальных выплатах пенсионерам и военнослужащим, россияне обеспокоились, не приведет ли такая «щедрость» государственных деятелей к повышению налогов для жителей страны? Как государство будет возвращать в казну потраченные деньги? Известно, что инициатором предложения явилась политическая партия «Единая Россия», активно участвующая в предвыборной кампании к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ в сентябре 2021 года.