637 жителей Ивановской области покусали клещи в этом году

НК

Наталья Котельникова

Это терроризм, такое количество опасных клещей по России. Мне 65, где только не лазила, и на Алтае, и в горах Грузии, Армении, молчу о средней полосе России и ничто и ничего. Сейчас сплошной террор. Минздрав работать обязан, твою мать.