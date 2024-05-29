Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Вот, что такое сейчас представляет из себя так называемый, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОРПУС!!!! Есть общечеловеческая ЭТИКА - Не...Воронежского учит...
  • Evgenija Palette
    "Комиссары" - потом... СНАЧАЛА РАЗГРЕБИТЕ АЗИАТСКОЕ ГОВНО... И их ПОКРОВИТЕЛЕЙ...В армию России во...
  • Серж Южанин
    "Кинжал" прилетел...

637 жителей Ивановской области покусали клещи в этом году

637 жителей Ивановской области покусали клещи в этом году

Один укушенный ивановец заразился от клеща бореллиозом.В Ивановской области с начала теплого сезона 637 человек обратились к врачам по поводу укусов клещей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Это терроризм, такое количество опасных клещей по России. Мне 65, где только не лазила, и на Алтае, и в горах Грузии, Армении, молчу о средней полосе России и ничто и ничего. Сейчас сплошной террор. Минздрав работать обязан, твою мать.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх