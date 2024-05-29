Один укушенный ивановец заразился от клеща бореллиозом.В Ивановской области с начала теплого сезона 637 человек обратились к врачам по поводу укусов клещей.
637 жителей Ивановской области покусали клещи в этом году
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Это терроризм, такое количество опасных клещей по России. Мне 65, где только не лазила, и на Алтае, и в горах Грузии, Армении, молчу о средней полосе России и ничто и ничего. Сейчас сплошной террор. Минздрав работать обязан, твою мать.
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