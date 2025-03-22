Депутат Журова: Бах положительно настроен к России, просто не мог сказать

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который в скором времени сложит свои полномочия, положительно относился к России, однако не мог этого показать.
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