Бохо выкройки летних сарафанов и как их сшить на разные размеры

Сам себе мастерКрасотаБохо выкройки летних сарафанов и как их сшить на разные размеры Варианты летних сарафанов для пошива по выкройке Все размеры от 38 до 52 или от 48 до 64 в одном ПДФ файле выкройки.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛЛюбовьСпасибо, за четкие понятные выкройки и комментарии! А то бывает скопируют что то , где ничего не понять и не разобратьМаруся КацаповаНа большие размеры этот фасон не подойдёт,конечно.Это скорей молодёжный вариант.Комментировать
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